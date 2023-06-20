У геймера сгорел дом, в огне уцелел лишь диск с Diablo 2
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Пользователь Reddit под ником schenscher рассказал об одном печальном, но в то же время любопытном инциденте. Как оказалось, у геймера сгорел дом, и он решил поделиться этим в Сети.
На выложенных фото ярко выделяется диск оригинальной Diablo 2, который, кажется, выглядит почти не потрёпанным. Особенно забавно, что обложка со зловещим взглядом Диабло действительно выглядит нетронутой, а персонаж своим взглядом нагоняет жути.
Фото: Reddit
Фото: Reddit
В комментариях шутят, что это именно Диабло поджёг дом, а сам остался жив. Также некоторые предполагают, что диск с игрой проклят, а проклятие как раз заключалось в поджоге дома.
Сам геймер заявил, что дом был застрахован, поэтому никаких проблем нет, но сама ситуация показалась ему очень забавной.
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