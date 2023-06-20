Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У геймера сгорел дом, в огне уцелел лишь диск с Diablo 2

У геймера сгорел дом, в огне уцелел лишь диск с Diablo 2
Комментарии

Пользователь Reddit под ником schenscher рассказал об одном печальном, но в то же время любопытном инциденте. Как оказалось, у геймера сгорел дом, и он решил поделиться этим в Сети.

На выложенных фото ярко выделяется диск оригинальной Diablo 2, который, кажется, выглядит почти не потрёпанным. Особенно забавно, что обложка со зловещим взглядом Диабло действительно выглядит нетронутой, а персонаж своим взглядом нагоняет жути.

Фото: Reddit

Фото: Reddit

В комментариях шутят, что это именно Диабло поджёг дом, а сам остался жив. Также некоторые предполагают, что диск с игрой проклят, а проклятие как раз заключалось в поджоге дома.

Сам геймер заявил, что дом был застрахован, поэтому никаких проблем нет, но сама ситуация показалась ему очень забавной.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023