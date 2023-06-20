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Фанатам понравился трейлер «Крэйвена-охотника» с Аароном Тейлор-Джонсоном

Фанатам понравился трейлер «Крэйвена-охотника» с Аароном Тейлор-Джонсоном
Аудио-версия:
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Прошедшей ночью Sony Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Крэйвен-охотник», который расскажет про становление одного из самых опасных противников Человека-паука. Судя по реакции, ролик аудитории понравился.

Трейлер за 12 часов собрал 1,3 млн просмотров и 84 тыс. лайков против 11 тыс. дизлайков. Люди отмечают, что им понравился сам Аарон Тейлор-Джонсон в роли Крэйвена, а ролик выглядит многообещающе и кроваво.

Фото: YouTube

Аарон Тейлор-Джонсон здорово сыграл Ртуть. Я так рад, что они выбрали его на роль Крэйвена, трейлер получился потрясающим.
Обожаю трейлер! Я ожидал увидеть что-то вроде эпизодической роли Венома, Морбиуса или Стервятника. Чёрт возьми, может быть, даже эпизодическую роль Человека-паука Эндрю Гарфилда. Я бы с удовольствием посмотрел, во что выльется этот фильм в итоге.
Не совсем уверен, что я искал или ожидал увидеть что-то подобное до того, как посмотрел трейлер, но это было круто.

Главные роли в фильме исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Рассел Кроу, Кристофер Эбботт и другие.

Мировая премьера фильма «Крэйвен-охотник» состоится 6 октября 2023 года.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

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