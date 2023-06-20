Квентин Тарантино сравнил свой последний фильм с «Таксистом» Мартина Скорсезе

Квентин Тарантино недавно поделился интересной деталью своего последнего фильма, «Кинокритика». По словам культового режиссёра, в ленте главный герой будет таким же, если бы Трэвис Бикл из картины «Таксист» Мартина Скорсезе был кинокритиком.

Судя по всему, таким образом постановщик намекнул на интересного главного героя. Напомним, Трэвис Бикл — ветеран боевых действий, который подрабатывал таксистом в мрачном Нью-Йорке. В какой-то момент он решил взять справедливость в свои руки и с помощью оружия очистить город от грязи.

Сюжет ленты развернётся в 1977 году и будет крутиться вокруг кинокритика, который пишет для порножурнала. Про словам Тарантино, его новый герой — вовсе не популярный журналист, но при этом его рецензии крайне любопытны. За основу персонажа он взял реального критика.

Даты выхода у картины пока что нет.