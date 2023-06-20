«Один из лучших фильмов года». Журналисты восторгаются кинолентой «Миссия: невыполнима 7»

19 июня в Риме состоялась мировая премьера фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Седьмую часть культовой франшизы показали журналистам, а на мероприятии среди прочих были главные звёзды франшизы, включая Тома Круза, Ребекку Фергюсон и режиссёра Кристофера Маккуорри.

После показа критики опубликовали первые отзывы в соцсетях. По большей части мнения восторженные — многие называют картину одним из лучших экшен-фильмов в истории. Однако некоторые отмечают, что это именно первая часть дилогии, поэтому нужно быть готовым к тому, что это незаконченная история.

Некоторые отзывы критиков

Очередная выдающаяся часть серии. Качество съёмки зашкаливает, а самые захватывающие трюки сняты так, что зритель становится участником сцены. Когда команда делает ставку на «живые» съёмки, то разница с другими блокбастерами действительно заметна.

Потрясающе. Один из самых «быстрых» фильмов на два с половиной часа, которые я смотрел за долгое время. Один из лучших фильмов года, Том Круз снова это сделал. Настоятельно рекомендую смотреть его на самом большом экране.

Это феноменально! Хейли Этвелл крадёт каждую сцену, в которой она участвует. Теперь это мой любимый фильм франшизы. Поскольку главный злодей в фильме — это искусственный интеллект, фильм похож на поучительную историю. Экшен постоянно заставлял моё сердце учащаться. А сцена на поезде просто сногсшибательна!

Великолепно провёл время за просмотром новой части. Это безупречный боевик, который не перестаёт развлекать. Каждая экшен-сцена долгая, сумасшедшая и напряжённая. История масштабная и разветвлённая, но мне понравилось, что она при этом оказалась завершённой. Однако сюжет заставляет с нетерпением ждать продолжения.

Премьера седьмой части «Миссия невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» — ожидается, что она станет заключительной для Тома Круза в роли Итана Ханта. Однако здесь может быть задержка: недавно съёмки финала приостановили на фоне забастовки сценаристов США.