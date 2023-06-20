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Для следующих сезонов в Diablo 4 придётся создавать новых героев

Для следующих сезонов в Diablo 4 придётся создавать новых героев
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Генеральный директор франшизы Diablo Род Фергюссон сообщил неприятную новость. Как оказалось, чтобы проходить новые сезоны в Diablo 4, нужно будет создавать новых героев. Играть за старых персонажей в новых сезонах не выйдет.

Зато у геймеров будет возможность ещё раз пройти кампанию за сезонного героя, и прогресс в ней будет учитываться в боевом пропуске.

Первый сезон начнётся в игре до конца июля, но точную дату Blizzard пока не объявила. Компания наверняка сделает это в ближайшее время.

Diablo 4 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила высокие оценки от геймеров и критиков. Аудитория приняла проект очень тепло, отмечая, что Blizzard вернула себе былое величие с релизом Diablo 4.

Наверняка не все геймеры достигли таких результатов
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