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В WhatsApp теперь автоматически заглушаются звонки с неизвестных номеров

В WhatsApp теперь автоматически заглушаются звонки с неизвестных номеров
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20 июня разработчики WhatsApp выпустили большое обновление программы. Авторы ввели две полезные функции, которые призваны повысить конфиденциальность и безопасность пользователей.

Первая функция — автоматическое отключение звука для неизвестных номеров. Теперь при получении звонка от неизвестного собеседника не будет воспроизводиться звук. Затем на вкладке «Звонки» можно будет узнать, был ли вызов отмечен как важный.

Фото: WhatsApp

Вторая функция — углублённые настройки конфиденциальности. Теперь пользователи могут более подробно изучить все опции безопасности своего аккаунта и выбрать подходящие для себя варианты. Для этого необходимо нажать «Начать проверку» в настройках конфиденциальности, которая состоит из нескольких этапов. По итогам теста пользователь подберёт необходимый уровень защиты для сообщений, звонков и персональной информации.

Фото: WhatsApp

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