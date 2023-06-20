Том Круз: мы обязательно снимемся со Скарлетт Йоханссон в одном фильме, она невероятна

На прошлой неделе актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что очень хотела бы сыграть в одном фильме с Томом Крузом. За свою карьеру девушка снималась во множестве картин с другими популярными актёрами Голливуда, однако ей так и не довелось появиться в одном кадре со звездой серии «Миссия: невыполнима».

19 июня и сам Том Круз выразил желание сыграть со Скарлетт Йоханссон. Он усыпал её комплиментами и заявил, что они обязательно снимутся в одном фильме.

Она потрясающая. Она невероятная актриса и кинозвезда. Да, мы точно снимемся в одном фильме. Я всю жизнь наблюдал за ней. Она невероятно талантлива, очень харизматична. Будет весело. Она умеет всё. Она снималась в комедии, драме, боевике, триллере. Она из тех, кто притягивает взгляды зрителей к себе. Так что, безусловно, это произойдет.

Пока неясно, в какой именно совместной картине сыграют Круз и Йоханссон. В ближайшее время у обоих выйдут новые фильмы: «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» и «Город астероидов».