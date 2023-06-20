Школьники назвали «Инстаграм»*, Marvel и Netflix устаревшими

Российские школьники считают «Инстаграм»*, киновселенную Marvel и онлайн-кинотеатр Netflix устаревшими трендами. К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Mediascope в рамках исследования о поведении детей и подростков, деталями которого поделились с РБК.
Самыми «модными» явлениями в интернете подростки считают короткие видео, видеоигры, а также технологию «умного» дома. Наибольшей популярностью среди видеосервисов пользуется YouTube – его отметили 79% респондентов. Также школьники рассказали о своих любимых соцсетях. 43% детей и подростков назвали TikTok, 41% – «ВКонтакте». На третьем месте оказался «Инстаграм»* – 13%.
Что касается музыкальных сервисов, то здесь лидирует «VK Музыка» (52%). Треть опрошенных детей от четырёх до восьми лет слушают музыку на пиратских ресурсах, в старших группах этот процент меньше.
* — «Инстаграм»* и «Фейсбук»* запрещены в России. Деятельность компании Meta считается в России экстремистской.
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