Школьники назвали «Инстаграм»*, Marvel и Netflix устаревшими

Российские школьники считают «Инстаграм»*, киновселенную Marvel и онлайн-кинотеатр Netflix устаревшими трендами. К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Mediascope в рамках исследования о поведении детей и подростков, деталями которого поделились с РБК.

Самыми «модными» явлениями в интернете подростки считают короткие видео, видеоигры, а также технологию «умного» дома. Наибольшей популярностью среди видеосервисов пользуется YouTube – его отметили 79% респондентов. Также школьники рассказали о своих любимых соцсетях. 43% детей и подростков назвали TikTok, 41% – «ВКонтакте». На третьем месте оказался «Инстаграм»* – 13%.

Что касается музыкальных сервисов, то здесь лидирует «VK Музыка» (52%). Треть опрошенных детей от четырёх до восьми лет слушают музыку на пиратских ресурсах, в старших группах этот процент меньше.

* — «Инстаграм»* и «Фейсбук»* запрещены в России. Деятельность компании Meta считается в России экстремистской.