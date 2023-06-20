Российский актёр Юрий Колокольников снялся в фильме «Крэйвен-охотник»

19 июня вышел первый трейлер фильма «Крэйвен-охотник» — новой картины по вселенной «Человека-паука» с Аароном Тейлор-Джонсоном. Фильм рассказывает историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова.

В одном из фрагментов ролика зрители увидели знакомое лицо, подозрительно напоминающее актёра Юрия Колокольникова. Официально о его участии в картине ничего известно не было. «Кинопоиск» связался с Колокольниковым — актёр подтвердил, что действительно сыграл в фильме.

Юрий Колокольников в трейлере фильма «Крэйвен-охотник» Фото: Sony Pictures

Никаких подробностей его роли пока нет, однако наверняка его персонаж будет связан с главным героем Сергеем Кравиновым, сыном аристократа, бежавшего в США со своей семьёй в 1917 году.

Это далеко не первая роль Колокольникова в голливудских проектах. Ранее актёр уже снимался в «Игре престолов», «Доводе» Кристофера Нолана и других западных картинах.

Мировая премьера фильма «Крэйвен-охотник» состоится 6 октября 2023 года. Доберётся ли фильм до России официально, пока неизвестно.