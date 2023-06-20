Для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.63 с исправлением множества багов и улучшением работы DLSS

CD Projekt RED выпустила новый патч для Cyberpunk 2077 под версией 1.63. По традиции он включает в себя несколько десятков важных изменений: от исправления багов в квестах до улучшения работы трассировки пути.
Кроме того, разработчики устранили мерцания краёв объектов при использовании функции DLSS, а снятые скриншоты в фоторежиме больше не появляются в отдельной папке в виде пустых файлов. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.
К релизу аддона Phantom Liberty разработчики Cyberpunk 2077 выпустят крупное обновление 1.7, которое переработает практически каждую механику в игре. Некоторые изменения будут доступны только владельцам дополнения — более подробно об апдейте расскажут ближе к выходу расширения. Оно поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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