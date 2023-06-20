Шоураннер The Last of Us и «Чернобыля» помог Дени Вильнёву со сценарием «Дюны 2»

Создатель сериалов The Last of Us и «Чернобыль» Крейг Мэйзин дал небольшое интервью подкасту Happy Sad Confused. Автор признался, что в последнее время несколько отдалился от киноиндустрии в сторону телевизионных проектов, однако время от времени он всё же работает над сценариями к фильмам.
Одной из таких «небольших» работ стала полировка сценария «Дюны 2» Дени Вильнёва. Мэйзин заявил, что режиссёр позвонил ему и предложил помочь тому с доработкой некоторых сцен, на что у сценариста ушёл примерно месяц. Сам он называют свою работу «дополнительным литературным материалом».
Я участвовал в написании «Дюны 2». Я пришел намного позже и поработал совсем чуть-чуть. Раньше об этом даже никто не рассказывал, но теперь они официально называют такую работу «дополнительным литературным материалом», так что я для них подготовил «дополнительный литературный материал».
Мэйзин не поделился деталями своей работы, отметив лишь, что был очень рад поработать с Дени Вильнёвым. Постановщика он называет редким в индустрии творцом, который продолжает снимать запоминающиеся картины.
Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года. Доберётся ли фильм до России официально, пока неизвестно.
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