Уже завтра, 21 июня, Nintendo проведёт большую презентацию своих новых игр

Nintendo анонсировала новую презентацию Direct, в ходе которой компания представит игры, выходящие во второй половине 2023 года. Точный список новинок неизвестен, однако сам ивент продлится целых 40 минут. Презентация начнётся 21 июня в 17:00 мск и пройдёт на YouTube-канале корпорации.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.

Скорее всего, немалую часть презентации посвятят стратегии Pikmin 4, который выходит уже 21 июля. Какие ещё игры покажет Nintendo, неизвестно, однако компания наверняка приготовила для игроков сюрпризы.

Последняя презентация Direct прошла в феврале. Она также продлилась около 40 минут. На ней показали Splatoon 3, а завершили стрим первым геймплейным трейлером The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.