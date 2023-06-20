Суд над звездой Marvel Джонатаном Мэйджорсом пройдёт 3 августа

Уголовный суд округа Нью-Йорк назвал дату разбирательства между обвиняемым Джонатаном Мэйджерсом и потерпевшей 30-летней женщиной, имя которой не разглашается. Суд пройдёт 3 августа — на нём будут присутствовать все представители дела с обеих сторон.

Джонатана Мэйджорса арестовали по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину в конце марта. Сообщалось, что пострадавшая попала в больницу с небольшими повреждениями головы и шеи. Адвокаты отрицают все обвинения — в последние месяцы они собирали все улики, чтобы доказать невиновность актёра.

При этом даже если Мэйджорс выиграет дело, это может быть ещё не конец. Ранее издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что об аресте актёра узнали и другие предполагаемые жертвы домашнего насилия. Они готовят коллективный иск, который может быть предъявлен Мэйджерсу в ближайшее время.

Между тем от актёра уже отказались несколько крупных брендов. Marvel пока что продолжает хранить молчание и до сих пор не делала никаких заявлений по поводу ситуации. Актёр должен сыграть важную роль Канга Завоевателя в будущем киновселенной студии, поэтому она заинтересована в том, чтобы была доказана его невиновность.