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Кристофер Нолан: первые зрители были опустошены после просмотра «Оппенгеймера»

Кристофер Нолан: первые зрители были опустошены после просмотра «Оппенгеймера»
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Кристофер Нолан дал большое интервью изданию Wired, в котором рассказал о своей карьере в кино и о грядущем фильме «Оппенгеймер». Режиссёр поделился первой реакцией продюсеров Universal Pictures и других людей, которые уже смогли посмотреть картину за три недели до официальной премьеры.

По словам Нолана, все, кто посмотрел фильм о создателе ядерной бомбы, после сеанса вышли крайне подавленными. У них не оказалось никаких слов. Судя по всему, постановщик считает их реакцию большим комплиментом к своей работе.

Люди, которые посмотрели «Оппенгеймера», выходили с сеанса опустошёнными. Они не знали, что сказать.

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.

Биограф Оппенгеймера также в полном восторге
Биограф создателя ядерной бомбы в полном восторге от «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
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