Во втором сезоне аниме «Реинкарнация безработного» будет 25 эпизодов — премьера уже 2 июля

Создатели аниме-адаптации ранобэ «Реинкарнация безработного» раскрыли подробности о новом сезоне, который должен стартовать менее чем через две недели.

История перерождения современного человека в фэнтезийном Средневековье получит 25 новых эпизодов. Второй сезон планируется разделить на две части — первая серия первой половины, как и было намечено, выйдет 2 июля.

Фото: Studio Bind

Напомним, первый сезон «Реинкарнации безработного» собрал очень высокие оценки и стал одним из самых популярных тайтлов 2021 года. Недавнее исследование MyAnimeList показало, что продолжение находится на втором месте в рейтинге ожиданий, уступая лишь «Магической битве».

Материалы по теме Шесть самых ожидаемых аниме летнего сезона 2023 года от MyAnimeList

Ранее стало известно, что аниме «Как поживаете?» студии Ghibi официально выйдет в российских кинотеатрах.