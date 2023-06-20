Во втором сезоне аниме «Реинкарнация безработного» будет 25 эпизодов — премьера уже 2 июля

Создатели аниме-адаптации ранобэ «Реинкарнация безработного» раскрыли подробности о новом сезоне, который должен стартовать менее чем через две недели.
История перерождения современного человека в фэнтезийном Средневековье получит 25 новых эпизодов. Второй сезон планируется разделить на две части — первая серия первой половины, как и было намечено, выйдет 2 июля.
Фото: Studio Bind
Напомним, первый сезон «Реинкарнации безработного» собрал очень высокие оценки и стал одним из самых популярных тайтлов 2021 года. Недавнее исследование MyAnimeList показало, что продолжение находится на втором месте в рейтинге ожиданий, уступая лишь «Магической битве».
Ранее стало известно, что аниме «Как поживаете?» студии Ghibi официально выйдет в российских кинотеатрах.
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