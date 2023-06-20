Кристофер Нолан признался, что чувствует реальную опасность из-за развития ИИ
Поделиться
Известный режиссёр Кристофер Нолан в новом интервью Wired поразмышлял об опасности технологий в сфере искусственного интеллекта.
Основной проблемой он назвал то, что компании и люди пытаются уйти от ответственности с помощью ИИ.
Если мы согласны с тем, что ИИ всемогущ, то соглашаемся и с тем, что он может снять с людей ответственность за их действия — в военном, социально-экономическом и любом другом аспекте. Самая большая опасность заключается в том, что мы приписываем ИИ эти богоподобные характеристики.
Режиссёр добавил, что ощущает реальную опасность — ИИ, по его мнению, стоит рассматривать только как инструмент.
Человек, который им владеет, по-прежнему должен нести ответственность за владение этим инструментом. Если мы присвоим ИИ статус человека, как в какой-то момент мы юридически сделали с корпорациями, то да, у нас будут огромные проблемы.
При этом Нолан отдельно отмечает, что развитие искусственного интеллекта в целом позволяет продвинуться в визуальных эффектах и работе со звуком, а чуть позже ИИ сможет помогать и в других сферах. Сам режиссёр заявил, что не против использования подобных технологий в своих фильмах.
Комментарии
- 20 июня 2023
-
20:56
-
20:24
-
20:06
-
19:53
-
19:30
-
19:11
-
18:45
-
18:23
-
18:19
-
17:39
-
17:14
-
17:05
-
16:44
-
16:27
-
15:56
-
15:33
-
15:17
-
14:53
-
14:25
-
14:09
-
13:41
-
13:21
-
13:10
-
12:51
-
12:31
-
12:31
-
12:04
-
11:43
-
10:42
-
10:10
-
09:48
-
09:26
-
08:43
-
08:20
-
07:48
Партнерский контент