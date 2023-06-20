Космическую базу или корабль в Starfield можно будет купить в ипотеку
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Во время игры в Starfield геймеры смогут купить новый космический корабль, базу или инструменты даже при отсутствии денежных средств.
Пользователи обратили внимание на скриншот проекта Bethesda с предложением купить дом в кредит — в игре также можно будет оформить ипотеку на новый транспорт или базу. Ожидается, что мы сможем зарабатывать деньги несколькими способами и тратить их на что угодно, несмотря на законность доходов.
Ранее разработчики космической RPG провели большую конференцию Starfield Direct, где подробно раскрыли основные аспекты игры.
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Starfield выйдет 6 сентября на ПК (доступна в Game Pass) и Xbox Series X/S. Игра не получит перевода на русский язык — это коснётся не только озвучки, но и субтитров с меню.
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