Рассел Кроу — о «Гладиаторе 2»: это не ремейк первой части, это совсем другая история

Актёр Рассел Кроу поделился новыми деталями «Гладиатора 2» — продолжение культовой исторической картины, в котором он сыграл главную роль. Несмотря на то, что сам артист не сыграет в сиквеле, он всё же знает, о чём будет вторая часть.

По словам Кроу, режиссёр оригинального фильма Ридли Скотт уже давно раздумывал над продолжением, и у него есть чёткое видение проекта. При этом фильм не будет неким ремейком «Гладиатора» — картина расскажет совсем другую историю.

Он очень долго думал об этом, у него есть очень чёткое представление о том, как рассказать вторую историю. Это не ремейк, это вообще другая история.

Съёмки «Гладиатора 2» стартовали в июне и должны завершиться в октябре. Главную роль в картине исполнит Пол Мескаль, известный по драме «Солнце моё». Вместе с ним в ленте снимутся Дензел Вашингтон («Гнев»), Педро Паскаль (The Last of Us) и Конни Нильсен («Гладиатор»).

События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. За режиссуру отвечает постановщик первой части Ридли Скотт. Премьера ленты состоится 22 ноября 2024 года.