В космическую EVE Online добавили официальную поддержку таблиц Microsoft Excel

Спустя год после анонса разработчики EVE Online внедрили в космическую MMORPG поддержку Excel. Как утверждают авторы из CCP Games, в этом компании помогала сама Microsoft.
Благодаря специальному расширению игроки смогут свободно переносить данные из EVE Online в таблицу. Это позволит подсчитывать прибыль и стратегию боя. Кроме того, геймеры теперь могут создавать различные диаграммы, отчёты и графики.
Обновление для Excel доступно бесплатно. Для того, чтобы установить его в ПК-версию программы, необходимо выбрать подменю «Вставка», а после этого нажать кнопку «Получить надстройки» и выбрать пункт с EVE Online. Для браузерного варианта игроки могут воспользоваться адресной строкой, введя в неё «excel.new» и затем найдя нужный параметр в Microsoft Store.
Примеры использования Excel для EVE Online
Фото: CCP Games
Фото: CCP Games
Фото: CCP Games
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