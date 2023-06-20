«Красное уведомление», «Уэнсдей» и «Не смотрите наверх»: самые популярные проекты Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix решил изменить методику подсчёта просмотров своих фильмов и сериалов. Если раньше сервис учитывал общее время просмотра, то теперь его будут делить на продолжительность фильма или сериала. Получившееся число и станет новым показателем «просмотра».

Кроме того, отныне Netflix будет учитывать первые три месяца стриминга того или иного проекта. Ранее сервис вёл отсчёт первых 28 дней, после этого не публикуя никакую статистику фильмов и сериалов.

Вместе с нововведениями в сервисе сменились абсолютные рекордсмены. Так, самым популярным англоязычным сериалом стал «Уэнсдей». Зрители провели за просмотром шоу 1,718 млрд часов, что с продолжительностью в 6 часов 49 минут даёт около 252,1 млн просмотров. На втором месте четвёртый сезон «Очень странных дел» — 140,7 млн просмотров. Замыкает тройку «Монстр: История Джеффри Дамера» — 115,6 млн просмотров. Общим рекордсменом является «Игра в кальмара» — 265,2 млн просмотров.

10 самых популярных англоязычных сериалов в истории Netflix

«Уэнсдей» — 252,1 млн просмотров «Очень странные дела» (4-й сезон) — 140,7 млн просмотров «Монстр: История Джеффри Дамера» — 115,6 млн просмотров «Бриджертоны» (1-й сезон) — 113,3 млн просмотров «Ход королевы» — 112,8 млн просмотров «Ночной агент» — 98,2 млн просмотров «Очень странные дела» (3-й сезон) — 94,8 млн просмотров «Бриджертоны» (2-й сезон) — 93,8 млн просмотров «Ведьмак» (1-й сезон) — 83 млн просмотров «Хранитель» — 79,6 млн просмотров

Что касается фильмов, то лидерство в топе всё ещё удерживает боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот — 230,9 млн просмотров. На втором месте драмеди с Леонардо Ди Каприо «Не смотрите наверх» — 171,4 млн просмотров. На третьем месте фантастический боевик «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом — 157,6 млн просмотров.

10 самых популярных англоязычных фильмов в истории Netflix