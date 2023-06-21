Режиссёр Чад Стахелски рассказал про вырезанные сцены из фильма «Джон Уик 4»

Режиссёр «Джона Уика 4» Чад Стахелски рассказал про режиссёрскую версию фильма, из которой были вырезаны интересные сцены, раскрывающие второстепенных персонажей. От этих фрагментов были вынуждены отказаться ради общего темпа фильма.

По словам Стахелски, из боевика вырезали большой кусок из Берлина, персонажа по имени Фрау и несколько экшен-сцен.

Да, я работал над режиссерской версией, расширенной версией, которую мы почти закончили. Мы вырезали большой кусок Берлина, целого персонажа по имени Фрау, там была забавная сцена с Джоном, и ещё несколько небольших экшен-эпизодов. Имею в виду, всегда есть что-то, что мы убираем, потому что это не соответствует ритму. Все материалы высшего качества, мне нравится хореография, мне нравятся персонажи. Этого просто не произошло — в целом, это изменило темп фильма.

Несмотря на то, что картину порезали, она всё равно вышла отличной. «Джона Уика 4» официально показывали в кинотеатрах по всему миру, включая Россию. А ещё лента доступна для просмотра в российских онлайн-кинотеатрах.