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Певица Адель согласилась купить дом Сильвестра Сталлоне только со статуэткой Рокки Бальбоа

Певица Адель согласилась купить дом Сильвестра Сталлоне только со статуэткой Рокки Бальбоа
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Известный актёр Сильвестр Сталлоне рассказал, что когда певица Адель договаривалась с ним о покупке его дома в Лос-Анджелесе, она поставила одно забавное условие — в доме должна остаться статуэтка Рокки Бальбоа — персонажа Сталлоне, которого он сыграл в фильме «Рокки».

По словам актёра, он хотел оставить статуэтку себе, но из-за уважения к Адель разрешил ей стать новой владелицей скульптуры. Более того, певица сказала, что в случае отсутствия статуэтки в доме, сделка будет сорвана. Говорила ли Адель это в шутку, неизвестно.

Адель купила особняк Сталлоне за $ 58 млн. СМИ сообщали, что певица полностью реконструирует дом и подстроит его под свои нужды. В доме культового актёра есть шесть спален и девять ванных комнат, а также домашний кинотеатр, гостиная, офис и бассейн.

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