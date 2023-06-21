Инсайдер: у Sony будет ещё одна большая презентация игр в этом году
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Крупная презентация Sony, на которой было показано много игр, включая «Человека-паука 2», прошла совсем недавно. Фанаты явно ожидали большего и были немного разочарованы наполнением шоу.
По информации китайского инсайдера A9VG с хорошей репутацией, компания готовит ещё одну большую презентацию, которая состоится до конца этого года. Вероятно, её проведут в сентябре или октябре. Что именно хотят на ней показать, неизвестно.
Можно предположить, что именно на новом PlayStation Showcase компания покажет ожидаемый ремейк Silent Hill 2 с датой выхода, поделится деталями об игре про Росомаху и расскажет про другие проекты.
Если информация достоверная, Sony может подтвердить её до конца лета или же ближе к осени.
Игра без взрослого рейтинга
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