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Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс хочет стать Бэтменом новой киновселенной DC

Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс хочет стать Бэтменом новой киновселенной DC
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Во время недавнего интервью актёр Дженсен Эклс, известный по роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», рассказал о желании сыграть Бэтмена в фильме «Храбрый и смелый», посвящённом Тёмному рыцарю и его сыну Робину.

Эклс отметил, что был бы счастлив сыграть своего любимого супергероя. К тому же у актёра уже есть небольшой опыт работы с героем — Дженсен озвучил Бэтмена в мультсериале «Бэтмен: Долгий Хэллоуин». У Эклса узнали, кто, по его мнению, мог бы сыграть персонажа в фильме.

Я даже не знаю. Если бы и знал, то не сказал бы вам. Мог бы это быть я? Конечно. Хотел бы я? Да. Буду ли я злиться, когда Педро Паскаль получит роль? Да. Прямо сейчас об этом не говорят. В индустрии продолжается забастовка, и, пока она не кончится, ничего не будет решено. Нужно надеть костюм летучей мыши и быть супергероем. Мне бы это понравилось.

Картина расскажет о Бэтмене и его сыне Дэмиэне, а сюжет будет вдохновлён комиксами Гранта Моррисона. Лента представит новую версию Тёмного рыцаря — супергерой Роберта Паттинсона выступает за пределами основной киновселенной.

Режиссёром фильма выступит Андрес Мускетти, снявший «Оно», «Оно 2» и «Флэша».

У «Храброго и смелого» пока нет даже примерной даты релиза.

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