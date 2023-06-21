Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс хочет стать Бэтменом новой киновселенной DC

Во время недавнего интервью актёр Дженсен Эклс, известный по роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», рассказал о желании сыграть Бэтмена в фильме «Храбрый и смелый», посвящённом Тёмному рыцарю и его сыну Робину.
Эклс отметил, что был бы счастлив сыграть своего любимого супергероя. К тому же у актёра уже есть небольшой опыт работы с героем — Дженсен озвучил Бэтмена в мультсериале «Бэтмен: Долгий Хэллоуин». У Эклса узнали, кто, по его мнению, мог бы сыграть персонажа в фильме.
Я даже не знаю. Если бы и знал, то не сказал бы вам. Мог бы это быть я? Конечно. Хотел бы я? Да. Буду ли я злиться, когда Педро Паскаль получит роль? Да. Прямо сейчас об этом не говорят. В индустрии продолжается забастовка, и, пока она не кончится, ничего не будет решено. Нужно надеть костюм летучей мыши и быть супергероем. Мне бы это понравилось.
Картина расскажет о Бэтмене и его сыне Дэмиэне, а сюжет будет вдохновлён комиксами Гранта Моррисона. Лента представит новую версию Тёмного рыцаря — супергерой Роберта Паттинсона выступает за пределами основной киновселенной.
Режиссёром фильма выступит Андрес Мускетти, снявший «Оно», «Оно 2» и «Флэша».
У «Храброго и смелого» пока нет даже примерной даты релиза.
- 21 июня 2023
-
09:07
-
08:31
-
08:00
-
07:30
-
07:05
-
06:35
- 20 июня 2023
-
23:45
-
23:10
-
22:25
-
22:12
-
20:56
-
20:24
-
20:06
-
19:53
-
19:30
-
19:11
-
18:45
-
18:23
-
18:19
-
17:39
-
17:14
-
17:05
-
16:44
-
16:27
-
15:56
-
15:33
-
15:17
-
14:53
-
14:25
-
14:09
-
13:41
-
13:21
-
13:10
-
12:51
-
12:31