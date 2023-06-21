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Звезда «Легиона» Дэн Стивенс заменит Джастина Ройланда в сериале «Обратная сторона Земли»

Звезда «Легиона» Дэн Стивенс заменит Джастина Ройланда в сериале «Обратная сторона Земли»
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Онлайн-кинотеатр Hulu нашёл нового актёра на роль инопланетянина Корво в мультсериале «Обратная сторона Земли». Героя будет озвучивать Дэн Стивенс, известный по «Легиону» и «Аббатству Даунтон». Компания выпустила первый трейлер четвёртого сезона, в котором можно услышать голос актёра. Продолжение выйдет уже 14 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu

Ранее главную роль в мультсериале исполнял Джастин Ройланд, однако сервис разорвал с ним контракт в январе после обвинений в домашнем насилии и неподобающем поведении. В марте с него сняли все обвинения, однако Hulu всё же не стал заключать с ним новое соглашение.

Тем временем онлайн-кинотеатр ищет актёров на главные роли в другом популярном проекте — «Рик и Морти». Обоих персонажей ранее озвучивал сам Ройланд.

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