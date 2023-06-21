Стартовало «Секретное вторжение» — новый шпионский сериал от Marvel

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Сегодня на сервисе Disney+ вышла первая серия сериала «Секретное вторжение». К сожалению, в России онлайн-кинотеатр так и не запустился, поэтому посмотреть шоу в стране официально не получится.

Первый эпизод получил название «Возрождение». Он длится 55 минут. Серия посвящена тому, как агент Ник Фьюри возвращался на Землю после событий последней части «Мстителей».

Сюжет проекта посвящён тому, как инопланетные существа скруллы, меняющие облик, пытаются вторгнуться на Землю, а мешать им будут Ник Фьюри и другие агенты организации «Щ.И.Т.».

К роли Ника Фьюри вернётся Сэмюэл Л. Джексон, вместе с ним сыграют Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман и другие.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Всего будет шесть эпизодов, а второй выйдет уже 28 июня.