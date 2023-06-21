Разработчик Cyberpunk 2077 — о Phantom Liberty: мы никогда не тратили столько сил на аддон
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Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско провёл новый стрим на своём YouTube-канале сразу после возвращения с Summer Game Fest 2023. Как это обычно и бывает, фанаты закидали его множеством вопросов о дополнении Phantom Liberty и будущем игры.
Разработчик изо всех сил старался не выдать какой-нибудь секрет из расширения, однако всё же отметил, что студия потратила невероятное количество энергии на разработку. Судя по всему, даже больше, чем на создание аддона «Кровь и вино» для «Ведьмака 3».
Мы ещё никогда не тратили столько чёртовых сил на дополнение. Это просто ни с чем не сравнить. Может, это о чём-нибудь говорит. А может, мы просто идиоты и после релиза вы скажете: «Павел, нам надо поговорить! Какого чёрта?» Мы ведь чем-то занимались в последние два года. Да, мы выпускали патчи, и ими занималась та же команда, но мы в то же время тратили много сил и денег на Phantom Liberty. Всё, я запрещаю хайповать в этом чате.
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Расширение выйдет с субтитрами на русском языке, тогда как оригинал в 2020 году выходил с русской озвучкой.
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