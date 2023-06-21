«А как же Том Холланд?» Трейлер «Претендентов» с Зендеей вызвал недоумение фанатов
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Вчера Warner Bros. показала первый трейлер «Претендентов» — спортивной мелодрамы про теннис с Зендеей. В ролике есть момент, когда героиня актрисы оказывается на кровати в близкой связи с двумя парнями.
Этот фрагмент расхватали на мемы и стали напоминать Зендее, что у неё есть парень в лице Тома Холланда. Люди шутят, что именно из-за этого актёр взял перерыв от съёмок в кино аж на целый год.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Вот почему Том Холланд хотел сделать перерыв от съёмок в фильмах.
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А как же Том Холланд?
Сам же фильм расскажет о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей. Они начинают соперничать между собой за её руку и сердце.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. UK & Ireland. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Премьера картины состоится 15 сентября.
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