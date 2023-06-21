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«Хейтеры ненавидят сильных женщин». Сэмюэл Л. Джексон вступился за актрису Бри Ларсон

«Хейтеры ненавидят сильных женщин». Сэмюэл Л. Джексон вступился за актрису Бри Ларсон
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Актёр Сэмюэл. Л. Джексон в очередной раз прокомментировал токсичную реакцию фанатов Marvel в сторону актрисы Бри Ларсон, исполняющей роль Капитана Марвел с 2019 года. Ветеран Голливуда вступился за девушку и заявил, что она прекрасно справляется со своей работой, а хейтеры в интернете просто «ненавидят сильных женщин».

Она не позволит этой ненависти уничтожить себя. Эти хейтеры ненавидят сильных женщин или то, что она феминистка, у которой есть мнение, и то, что она его высказывает? Все хотят, чтобы люди были такими, какими они хотят их видеть. Она такая, какая она есть.

Уже сегодня с Джексоном вышел сериал «Секретное вторжение», в котором актёр вернулся к роли Ника Фьюри. Бри Ларсон же сыграла в фильме «Марвелы», премьера состоится уже 10 ноября.

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