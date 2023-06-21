Дженнифер Лоуренс — о комедии «Без обид»: этот фильм оскорбит всех

Буквально на днях стартует мировая премьера комедии «Без обид» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Актриса немного подробнее рассказала о юморе в картине и о том, что он, скорее всего, сможет задеть многих людей.
По словам актрисы, создатели ленты нашли грань между юмором и серьёзностью, однако снять современную комедию, чтобы никого не оскорбить, сложно, считает Лоуренс.
Я думаю, пришло время для доброго старомодного смеха, а сейчас действительно трудно снять комедию, в которой ты не оскорбляешь людей. Каждый в каком-то смысле будет оскорблён этим фильмом.
Комедия «Без обид» расскажет про девушку Мэдди, которая, находясь на грани потери дома своего детства, обнаруживает объявление о работе. В нём говорится, что богатые родители ищут своему замкнутому сыну девушку перед его отъездом в колледж. Мэдди должна изо всех сил постараться, чтобы выполнить свою цель и спасти дом.
Премьера ленты в США состоится 23 июня. Официальных показов в России не будет.
Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.
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