Расписание выхода серий «Секретного вторжения» — нового шпионского сериала от Marvel

Сегодня на Disney+ вышла первая серия сериала «Секретное вторжение». Это шпионское шоу от Marvel, которое посвящено людям и их противостоянию со скруллами — инопланетной расой, которая умеет принимать различные облики.

Для вашего удобства мы составили расписание выхода серий сериала. Второй эпизод выйдет уже 29 июня, а премьера третьего состоится 5 июля. Финальный и шестой эпизод выйдет 28 июля.

Расписание выхода серий «Секретного вторжения»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 21 июня 2-я серия 28 июня 3-я серия 5 июля 4-я серия 12 июля 5-я серия 19 июля 6-я серия 26 июля

Сюжет проекта посвящён тому, как инопланетные существа скруллы, меняющие облик, пытаются вторгнуться на Землю, а мешать им будут Ник Фьюри и другие агенты организации «Щ.И.Т.».

К роли Ника Фьюри вернулся Сэмюэл Л. Джексон, вместе с ним сыграли Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман и другие.