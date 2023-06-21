Расписание выхода серий «Секретного вторжения» — нового шпионского сериала от Marvel
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Сегодня на Disney+ вышла первая серия сериала «Секретное вторжение». Это шпионское шоу от Marvel, которое посвящено людям и их противостоянию со скруллами — инопланетной расой, которая умеет принимать различные облики.
Для вашего удобства мы составили расписание выхода серий сериала. Второй эпизод выйдет уже 29 июня, а премьера третьего состоится 5 июля. Финальный и шестой эпизод выйдет 28 июля.
Расписание выхода серий «Секретного вторжения»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|21 июня
|2-я серия
|28 июня
|3-я серия
|5 июля
|4-я серия
|12 июля
|5-я серия
|19 июля
|6-я серия
|26 июля
Сюжет проекта посвящён тому, как инопланетные существа скруллы, меняющие облик, пытаются вторгнуться на Землю, а мешать им будут Ник Фьюри и другие агенты организации «Щ.И.Т.».
К роли Ника Фьюри вернулся Сэмюэл Л. Джексон, вместе с ним сыграли Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман и другие.
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