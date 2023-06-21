В Discord появятся каналы для платных подписчиков

Команда разработчиков Discord опубликовала новый пост в своём блоге, посвящённый дальнейшему развитию программы и её монетизации. Авторы анонсировали нововведение для серверов — платные каналы. Ими смогут пользоваться только платные подписчики, а владельцы смогут делиться эксклюзивными изображениями, видео и другим контентом со своей аудиторией.
Дизайн платных изображений
Фото: Discord
Среди других возможных нововведений — появление настоящего магазина, где владельцы серверов смогут продавать различные товары и роли в каналах своим подписчикам. В планах у Discord и некоторые другие способы монетизации, однако о них авторы расскажут в другой раз.
Ранее приложение полностью отказалось от тег-номеров — пользователи должны использовать уникальное имя аккаунта.
- 21 июня 2023
-
14:01
-
13:37
-
13:10
-
12:50
-
12:44
-
12:15
-
12:06
-
11:39
-
11:31
-
11:07
-
10:54
-
10:39
-
10:29
-
09:34
-
09:07
-
08:31
-
08:00
-
07:30
-
07:05
-
06:35
- 20 июня 2023
-
23:45
-
23:10
-
22:25
-
22:12
-
20:56
-
20:24
-
20:06
-
19:53
-
19:30
-
19:11
-
18:45
-
18:23
-
18:19
-
17:39
-
17:14