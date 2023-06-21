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В Discord появятся каналы для платных подписчиков

В Discord появятся каналы для платных подписчиков
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Команда разработчиков Discord опубликовала новый пост в своём блоге, посвящённый дальнейшему развитию программы и её монетизации. Авторы анонсировали нововведение для серверов — платные каналы. Ими смогут пользоваться только платные подписчики, а владельцы смогут делиться эксклюзивными изображениями, видео и другим контентом со своей аудиторией.

Дизайн платных изображений

Дизайн платных изображений

Фото: Discord

Среди других возможных нововведений — появление настоящего магазина, где владельцы серверов смогут продавать различные товары и роли в каналах своим подписчикам. В планах у Discord и некоторые другие способы монетизации, однако о них авторы расскажут в другой раз.

Ранее приложение полностью отказалось от тег-номеров — пользователи должны использовать уникальное имя аккаунта.

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