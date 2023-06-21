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Из-за спаривания муравьёв в немецкой деревне целую неделю не работал интернет

Из-за спаривания муравьёв в немецкой деревне целую неделю не работал интернет
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Неподалёку от города Вальденбург (Германия) произошёл неприятный инцидент. Муравьи устроили гнездо в распределительной коробке оператора связи и начали спариваться, тем самым отключив телефонную связь и интернет во всём округе.

Дело в том, что во время спаривания муравьи выделяют специальную кислоту, которая разъела мелкие провода и микросхемы. Это и привело к полному отключению целой деревни от виртуальной связи с внешним миром. После устранения неисправности на место был вызван отряд дезинсекторов, которые лишили муравьёв удобного для них места обитания.

В интернет-компании Telekom рассказали, что это уже пятый случай отказа оборудования из-за муравьёв за последнее время. Помимо спаривания, насекомые также вызывают короткие замыкания, ползая по платам питания.

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