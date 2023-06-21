Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел показала лучшие наряды для жаркого лета

Звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел предстала в своих соцсетях в летних костюмах и платьях, в которых удобно работать в офисе и на съёмочной площадке и в знойную жару, и в комфортном тепле. Этим летом актриса предпочитает лёгкую одежду нежных светлых тонов.
Ханде Эрчел в летних нарядах
Фото: Соцсети Ханде Эрчел
Фото: Соцсети Ханде Эрчел
Фото: Соцсети Ханде Эрчел
Фото: Соцсети Ханде Эрчел
В сериале «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел играет девушку Эду. Героиня работает в цветочном магазине, но мечтает о карьере архитектора и собиралась уехать на стажировку в Италию. Но её местное архитектурное бюро Art Life не выделило ей стипендии. Она решает отомстить владельцу бюро — молодому архитектору Серкану Болату. Он в итоге ставит ей условие — она получит двухмесячную практику в Италии, но только после того, как два месяца будет притворяться девушкой Серкана. Таким образом он хочет вернуть свою бывшую.
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