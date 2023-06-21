Индия может заставить Apple разрешить сторонние магазины и платежи на iPhone

Комиссия по конкуренции Индии хочет заставить Apple открыть в iOS на территории страны сторонние цифровые магазины и альтернативные платёжные системы. Регулятор скоро завершит антимонопольное расследование в отношении App Store, которое началось в 2021 году, но выводы, судя по намеченной цели организации, уже сделаны. Об этом сообщает издание Apple Insider.
В 2022-м Apple выполнила требования властей Южной Кореи. Компания разрешила разработчикам использовать в стране конкурирующие платёжные системы. Даже тогда Apple ограничила выбор приложений, распространяемых исключительно в Южной Корее, и по-прежнему взимает с них комиссию в размере 25%.
Любопытный факт: сейчас Индия работает над увеличением производства своего оборудования. По данным аналитиков, к 2025 году Индия будет экспортировать в мир каждый пятый iPhone.
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