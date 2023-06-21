Эксперт назвал стартовые сборы «Флэша» полным провалом для DC

Фильм «Флэш» неважно стартовал в прокате США и в остальном мире. За первые три дня в Америке лента заработал лишь $ 55 млн. Неназванный эксперт киноиндустрии заявил, что в идеале кинокомикс должен был собрать в домашнем прокате $ 120 млн в первые три дня. По его словам, реальные сборы картины не просто низкие, а катастрофические для DC Studios.

По словам инсайдера, DC Studios в этом году вложила в маркетинг и производство «Шазама 2», «Флэша», «Синего жука» и «Аквамена 2» около $ 1,2 млрд. И наверстать эту сумму ещё не вышедшим фильмам будет очень сложно. У «Флэша» ещё есть шанс собрать хоть какую-то кассу — кинокомикс будет идти в кинотеатрах ещё несколько недель.

«Флэша» должны начать показывать в России с 6 июля.