Много реальных локаций, побочные квесты и «Смутопедия»: новые детали российской «Смуты»
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Разработчики российской игры «Смута» ответили на ещё несколько важных вопросов игроков. Публикуем главное.
- Пока неизвестно, доберётся ли «Смута» до консолей. По словам авторов, они пока не знают, как попасть в консольные цифровые магазины. Старт игры будет сфокусирован на ПК.
- Разработчики не могут точно сказать, будет ли в «Смуте» звучать фолк-музыка.
- В игре будет много больших локаций. Геймеры посетят средневековые Ярославль, Москву и Нижний Новгород.
- Разработчики разделили игру на несколько актов — в каждом из них помимо основных квестов будут и побочные задания.
- Вероисповедание главного героя никак не будет влиять на прохождение.
- В «Смуте» будут дикие животные, которые периодически будут нападать на протагониста.
- Слитый в сеть билд «Смуты» — это техническая демка, которая никак не отражает текущее состояние проекта.
- Первую демку «Смуты» точно дадут опробовать блогеру и историку Климу Жукову.
- Князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского в игре не будет.
- В боевой системе «Смуты» обещают парирования, контратаки и добивания.
- В игре будет специальный «Кодекс», благодаря которому пользователи смогут узнать подробности об истории всего, что будет в мире ролевого приключения. Также разработчики выпустят специальную «Смутопедию».
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