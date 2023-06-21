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Много реальных локаций, побочные квесты и «Смутопедия»: новые детали российской «Смуты»

Разработчики российской игры «Смута» ответили на ещё несколько важных вопросов игроков. Публикуем главное.

Пока неизвестно, доберётся ли «Смута» до консолей. По словам авторов, они пока не знают, как попасть в консольные цифровые магазины. Старт игры будет сфокусирован на ПК.

Разработчики не могут точно сказать, будет ли в «Смуте» звучать фолк-музыка.

В игре будет много больших локаций. Геймеры посетят средневековые Ярославль, Москву и Нижний Новгород.

Разработчики разделили игру на несколько актов — в каждом из них помимо основных квестов будут и побочные задания.

Вероисповедание главного героя никак не будет влиять на прохождение.

В «Смуте» будут дикие животные, которые периодически будут нападать на протагониста.

Слитый в сеть билд «Смуты» — это техническая демка, которая никак не отражает текущее состояние проекта.

Первую демку «Смуты» точно дадут опробовать блогеру и историку Климу Жукову.

Князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского в игре не будет.

В боевой системе «Смуты» обещают парирования, контратаки и добивания.

В игре будет специальный «Кодекс», благодаря которому пользователи смогут узнать подробности об истории всего, что будет в мире ролевого приключения. Также разработчики выпустят специальную «Смутопедию».