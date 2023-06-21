Экранная пара из сериала «Зимородок» начала встречаться в реальной жизни — Snob Magazin

Актёры Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир из сериала «Зимородок» могут скоро официально подтвердить свои близкие отношения. Об этом сообщило издание Snob Magazin. Папарацци уже несколько раз ловили пару в объективы. При этом известно, что Афра — бывшая девушка лучшего друга Мерта.

Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир на съёмках сериала «Зимородок»

Фото: OGM Pictures

«Зимородок» скоро начнут показывать по каналу НТВ. Премьера на телеканале состоится уже 26 июня.

В основе сюжета лежит история красавца и ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Бесконечные вечеринки, новые подружки — вот привычные будни праздного юноши, который не заботится ни о будущем, ни о каких-то достижениях в жизни. Поведение Ферита огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу. Чтобы обеспечить семью и добиться достойного положения, мужчина тяжело работал и знает цену каждой заработанной монете. Когда в дом Ферита приходит полиция с обыском, Халис Ага понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки. Дедушка решает найти парню достойную невесту из родного города Антепа. Выбор падает на серьёзную красавицу Сейран (Афра Сарачоглу). Но сможет ли девушка наставить ветреного Ферита на истинный путь?