Для Марго Робби в фильме «Барби» сшили 40 костюмов и платьев
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Стало известно, что Марго Робби на съёмках фильма «Барби» предстала в кадре в 40 разных костюмах и платьях. Это огромное количество, даже если учитывать, что лента расскажет о кукольном мире компании Mattel, где у героев и героинь априори огромное количество самых разных одеяний.
Примеры костюмов Марго Робби в фильме «Барби»
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
За все костюмы, которые герои носят в ленте, отвечает британская художница по костюмам Жаклин Дюрран. Она получила «Оскара» за лучшие костюмы в фильме «Маленькие женщины». Также она создала костюмы для диснеевского фильма «Красавица и чудовище», для картин «1917», «Макбет», «Искупление» и ряда других. Кроме того, она помогала делать одеяния для героев киноэпопеи «Звёздные войны. Эпизод 2: Атака клонов».
Грядущая забастовка голливудских актёров может помешать продвижению трёх важных летних блокбастеров — «Барби», «Оппенгеймера» и «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов». Забастовку вознамерился организовать профсоюз SAG-AFTRA, в который входят голливудские актёры и актёры озвучки, ведущие и представители других творческих профессий.
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