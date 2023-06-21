Для Марго Робби в фильме «Барби» сшили 40 костюмов и платьев

Стало известно, что Марго Робби на съёмках фильма «Барби» предстала в кадре в 40 разных костюмах и платьях. Это огромное количество, даже если учитывать, что лента расскажет о кукольном мире компании Mattel, где у героев и героинь априори огромное количество самых разных одеяний.

Примеры костюмов Марго Робби в фильме «Барби»

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

За все костюмы, которые герои носят в ленте, отвечает британская художница по костюмам Жаклин Дюрран. Она получила «Оскара» за лучшие костюмы в фильме «Маленькие женщины». Также она создала костюмы для диснеевского фильма «Красавица и чудовище», для картин «1917», «Макбет», «Искупление» и ряда других. Кроме того, она помогала делать одеяния для героев киноэпопеи «Звёздные войны. Эпизод 2: Атака клонов».

Грядущая забастовка голливудских актёров может помешать продвижению трёх важных летних блокбастеров — «Барби», «Оппенгеймера» и «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов». Забастовку вознамерился организовать профсоюз SAG-AFTRA, в который входят голливудские актёры и актёры озвучки, ведущие и представители других творческих профессий.