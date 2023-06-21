Вышел новый тизер «Барби» — под песню Barbie Girl группы Aqua

Марго Робби и Райан Гослинг предстали в новом тизере фильма «Барби». Они назвали ленту самой розовой премьерой этого лета. В видео показали и новые, и немного старых кадров из блокбастера — под ремикс на знаменитую песню Barbie Girl группы Aqua.

Новый тизер фильма «Барби»

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Авторы фильма «Барби» недавно выпустили видео, в котором исполнительница главной роли Марго Робби провела экскурсию по дому своей героини, а режиссёр Грета Гервиг рассказала о том, как она с командой воссоздавала дом Барби и другие элементы кукольного мира в натуральную величину.

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«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля. В России официальной премьеры ждать не стоит, однако ленту наверняка покажут в стране без лицензии.