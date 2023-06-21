Microsoft повысит цены на Xbox Series X и сервис Game Pass
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С 1 августа этого года Microsoft повысит стоимость консоли Xbox Series X в большинстве стран. Исключения — США, Япония, Чили, Бразилия и Колумбия. А с 6 июля повысится цена подписки Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate. Повышение коснётся уже действующих подписчиков только с 13 августа.
Насколько повысится стоимость консоли Xbox Series X
- Великобритания — £ 479 (около 51 тыс. рублей) — было £ 449.
- Большинство стран Европы — € 549 (около 50 тыс. рублей) — было € 499.
При этом цена Xbox Series S остаётся без изменений. Любопытный факт: Sony повысила стоимость PlayStation 5 ещё в августе прошлого года.
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Насколько повысится стоимость подписки Xbox Game Pass
- Game Pass — $ 10,99 (около 920 рублей) — было $ 9,99
- Game Pass Ultimate — $ 16,99 (около 1400 рублей) — было $ 14,99.
При этом стоимость Game Pass на ПК повышать не будут. Microsoft никогда не поднимала стоимость Game Pass. Подписку компания запустила ещё в 2017 году.
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