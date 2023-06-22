Final Fantasy 16 вышла на PS5

Сегодня состоялся релиз ожидаемой многими Final Fantasy 16. Игру уже можно начать. Проект доступен только на PS5, но позже должен добраться до ПК.
Final Fantasy 16 — ролевой экшен, в котором игрокам в роли Клайве Росфилда нужно погрузиться в приключение в фэнтезийном мире Валистея. Согласно истории, демон Ифрит нападает на родину Клайва, а ему предстоит защищаться.
В Final Fantasy 16 нет полноценного открытого мира. Вместо него разработчики предлагают геймерам несколько регионов, наполненных различными активностями, в числе которых дополнительные задания. Сами регионы будут отличаться друг от друга.
Final Fantasy 16 поддерживает все фишки PS5: 4K-разрешение, объёмный звук, тактильную отдачу и другое.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Square Enix.
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