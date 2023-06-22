Харрисон Форд заставил пить текилу команду сериала «Терапия» в честь своего 80-летия
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Билл Лоуренс, автор сериала «Терапия», дал интервью газете Los Angeles Times, в котором рассказал про работу с Харрисоном Фордом и его взаимоотношением со съёмочной группой проекта.
По словам Лоуренса, работать с Фордом было одно удовольствие. Во многом потому, что Харрисон сам по себе интересный человек, который до сих пор учится различным интересностям на съёмках проектов.
Первый сериал, в создании которого я участвовал, назывался «Кручёный город». И Майкл Дж. Фокс был для меня иконой. А теперь я имею дело с Харрисоном Фордом. К его чести, он такой вдохновляющий парень, потому что ему 80 лет. Сейчас он делает что-то просто потому, что не делал этого раньше.
Также Лоуренс рассказал о забавном случае, произошедшем прямо во время съёмок. Форду исполнилось 80 лет, и по такому случаю он заставил всю съёмочную команду выпить текилу.
Ему исполнилось 80 лети на съёмочной площадке, и он сразу же заставил всех пить текилу. Ему так легко учиться новому. Не только со мной, а даже с более молодыми сценаристами. Он как-то сказал мне: «Эй, я никогда не снимался в комедийном сериале. Не подскажешь, как лучше пошутить?»
Сериал «Терапия» доступен для просмотра в Apple TV+. Лента доступна на русском языке.
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