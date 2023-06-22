Актёр Тэноч Уэрта, обвинённый в сексуальном насилии, ушёл из фильма Netflix
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В начале июня против актёра Тэноча Уэрты, сыгравшего Нэмора в «Чёрной пантере 2», выдвинули обвинения в сексуальном насилии. Актёр отреагировал на это и назвал обвинения ложными. По информации Variety, недавно Уэрта покинул съёмки фильма «Фиеста в Мадриде» для Netflix.
По словам самого актёра, он решил покинуть картину, чтобы не вредить талантливым людям. Сейчас Уэрта хочет восстановить справедливость и своё доброе имя.
Учитывая влияние недавних ложных заявлений Марии Елены Риос и причиненный ими ущерб, у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от участия в фильме «Фиеста в Мадриде». Я делаю это с большой печалью я это делаю, но просто не могу позволить её действиям навредить не только мне, но и работе десятков талантливых и трудолюбивых людей, вовлечённых в проект. Сейчас моя цель проста: продолжить процесс восстановления моей репутации.
В ответ на обвинения Уэрта заявил, что никакого насилия, конечно же, не было. Он был в отношениях с Марией Еленой Риос около года, а потом пара распалась.
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