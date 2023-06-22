Американская киноакадемия получила в свою коллекцию костюм Эминема из фильма «8 миля»

По информации Billboard, Американская киноакадемия заполучила в свою коллекцию костюмы некоторых известных персонажей, которые появлялись в фильмах. Одним из нарядов стал образ Эминема из фильма «8 миля».
В картине Эминем сыграл рэпера под псевдонимом «B-Rabbit». Чаще всего он носил серую шапку, толстовку и лёгкую куртку. Вместе с этим в коллекцию попал синий костюм, в котором Остин Пауэрс ходил в фильме «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба».
Американская киноакадемия владеет обширной коллекцией, которую хранит в Музее киноакадемии, библиотеке Маргарет Херрик и Киноархиве Академии в Лос-Анджелесе.
Академия кинематографических искусств и наук собирает фильмы и связанные с ними материалы с 1927 года. В коллекции находится более 13 млн фотографий, 95 тыс. сценариев, 73,5 тыс. плакатов и многое другое.
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