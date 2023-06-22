Apple в России впервые грозит штраф за неудаление запрещённой информации

По данным газеты «Известия», на компанию Apple составили протокол за неудаление запрещённой информации. Об этом стало известно в судебном участке № 422 Таганского района города Москвы.

Отмечается, что по данной статье в отношении Apple протокол составлен впервые. По ней предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В суд поступил протокол в отношении компании Apple о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

В феврале этого года Apple уже выплатила штраф в размере 906 млн рублей, назначенный ещё в 2020 году. Собирается ли компания реагировать на новый штраф, неизвестно.