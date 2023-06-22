С режиссёра Люка Бессона сняли все обвинения в изнасиловании — дело длилось с 2018 года

По информации издания Deadline, с известного режиссёра Люка Бессона сняли все обвинения в изнасиловании. Это дело ведётся с 2018 года, а из-за судебных разбирательств постановщик на время взял паузу в работе в киноиндустрии.

Бессона обвинила актриса Санд Ван Рой, сыгравшая небольшую роль в фильме «Валериан и город тысячи планет». По её словам, изнасилование произошло в ночь на 17 мая 2018 года в отеле «Бристоль» в Париже. Как постановил судья, из-за недостаточной доказательной базы с постановщика сняты все обвинения.

Таким образом, это окончательно завершает процедуру, начатую в 2018 году, в ходе которой все судьи, рассматривавшие дело, систематически оправдали Люка Бессона.

Также судья заявил, что актриса больше не сможет подать в суд на Бессона повторно, причём не только во Франции, но и по всей Европе.

После четырёхлетнего перерыва Бессон возвращается к режиссуре с фильмом «Догмен», мировая премьера которого ожидается на Венецианском кинофестивале. В России премьера состоится 28 сентября.