С режиссёра Люка Бессона сняли все обвинения в изнасиловании — дело длилось с 2018 года

По информации издания Deadline, с известного режиссёра Люка Бессона сняли все обвинения в изнасиловании. Это дело ведётся с 2018 года, а из-за судебных разбирательств постановщик на время взял паузу в работе в киноиндустрии.
Бессона обвинила актриса Санд Ван Рой, сыгравшая небольшую роль в фильме «Валериан и город тысячи планет». По её словам, изнасилование произошло в ночь на 17 мая 2018 года в отеле «Бристоль» в Париже. Как постановил судья, из-за недостаточной доказательной базы с постановщика сняты все обвинения.
Таким образом, это окончательно завершает процедуру, начатую в 2018 году, в ходе которой все судьи, рассматривавшие дело, систематически оправдали Люка Бессона.
Также судья заявил, что актриса больше не сможет подать в суд на Бессона повторно, причём не только во Франции, но и по всей Европе.
После четырёхлетнего перерыва Бессон возвращается к режиссуре с фильмом «Догмен», мировая премьера которого ожидается на Венецианском кинофестивале. В России премьера состоится 28 сентября.
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