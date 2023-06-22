Актёр Крис Хемсворт — о своей дочери и её карьере в кино: я хочу, чтобы у неё было детство
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Недавно актёр Крис Хемсворт, известный по роли Тора в фильмах Marvel Studios, дал интервью Entertainment Tonight, в котором рассказал о своей дочери Индии Роуз Хемсворт и её актёрской карьере.
Напомним, что Индия появилась в «Торе 4» и сыграла небольшую роль. По словам Хемсворта, изначально появление его дочери в картине было совсем небольшим, но потом его расширили, а сама девочка осталась в восторге от такой работы.
Хемсворт пока не хочет связывать жизнь дочери с актёрством. По словам Криса, у Индии должно быть нормальное детство.
Изначально предполагалось, что это будет просто очень быстрый маленький момент в фильме, а затем персонаж расширился из-за изменения сюжета. Но всё же я хочу, чтобы у моей дочери было детство. Я думаю, она тоже этого хочет.
Наконец, актёр подчеркнул, что у его дочери есть время попробовать множество увлечений. Возможно, какая-то деятельность ей понравится больше работы в кино.
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