Авторы ИИ-заставки «Секретного вторжения» ответили на критику использования нейросетей

21 июня на Disney+ стартовал сериал «Секретное вторжение» — шпионское шоу Marvel, рассказывающее о вторжении инопланетян на Землю. Спустя некоторое время авторы шоу подтвердили, что заставку к проекту создавала нейросеть.

Пользователи сразу же раскритиковали Marvel за использование ИИ. По словам зрителей, использование нейросетей как минимум неэтично, ведь они создают свои работы на основе труда настоящих художников. В Method Studios, которая занималась созданием заставки, прокомментировали ситуацию. Сотрудники заявили, что на самом деле ИИ был лишь инструментом, а над титрами якобы трудились множество аниматоров и художников.

Создание заставки потребовало огромных усилий от талантливых арт-директоров, аниматоров, художников и разработчиков, которые использовали традиционные методы для проработки остальных аспектов проекта. Важно отметить, что хоть ИИ и обеспечил оптимальные результаты, но это был лишь один инструмент из большого набора средств, использованных нашими художниками. Из-за этого ни один художник не лишился своего рабочего места: нейросети лишь помогали творческим командам в их работе.

Команда ещё раз отметила, что использование нейросетей в заставке сериала про маскирующихся под людей пришельцев крайне уместно.

Второй эпизод «Секретного вторжения» выйдет уже 28 июня, а финал мини-сериала состоится 26 июля.