Авторы ИИ-заставки «Секретного вторжения» ответили на критику использования нейросетей

21 июня на Disney+ стартовал сериал «Секретное вторжение» — шпионское шоу Marvel, рассказывающее о вторжении инопланетян на Землю. Спустя некоторое время авторы шоу подтвердили, что заставку к проекту создавала нейросеть.
Пользователи сразу же раскритиковали Marvel за использование ИИ. По словам зрителей, использование нейросетей как минимум неэтично, ведь они создают свои работы на основе труда настоящих художников. В Method Studios, которая занималась созданием заставки, прокомментировали ситуацию. Сотрудники заявили, что на самом деле ИИ был лишь инструментом, а над титрами якобы трудились множество аниматоров и художников.
Создание заставки потребовало огромных усилий от талантливых арт-директоров, аниматоров, художников и разработчиков, которые использовали традиционные методы для проработки остальных аспектов проекта. Важно отметить, что хоть ИИ и обеспечил оптимальные результаты, но это был лишь один инструмент из большого набора средств, использованных нашими художниками. Из-за этого ни один художник не лишился своего рабочего места: нейросети лишь помогали творческим командам в их работе.
Команда ещё раз отметила, что использование нейросетей в заставке сериала про маскирующихся под людей пришельцев крайне уместно.
Второй эпизод «Секретного вторжения» выйдет уже 28 июня, а финал мини-сериала состоится 26 июля.
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