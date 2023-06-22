Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы ИИ-заставки «Секретного вторжения» ответили на критику использования нейросетей

Авторы ИИ-заставки «Секретного вторжения» ответили на критику использования нейросетей
Аудио-версия:
Комментарии

21 июня на Disney+ стартовал сериал «Секретное вторжение» — шпионское шоу Marvel, рассказывающее о вторжении инопланетян на Землю. Спустя некоторое время авторы шоу подтвердили, что заставку к проекту создавала нейросеть.

Пользователи сразу же раскритиковали Marvel за использование ИИ. По словам зрителей, использование нейросетей как минимум неэтично, ведь они создают свои работы на основе труда настоящих художников. В Method Studios, которая занималась созданием заставки, прокомментировали ситуацию. Сотрудники заявили, что на самом деле ИИ был лишь инструментом, а над титрами якобы трудились множество аниматоров и художников.

Создание заставки потребовало огромных усилий от талантливых арт-директоров, аниматоров, художников и разработчиков, которые использовали традиционные методы для проработки остальных аспектов проекта. Важно отметить, что хоть ИИ и обеспечил оптимальные результаты, но это был лишь один инструмент из большого набора средств, использованных нашими художниками. Из-за этого ни один художник не лишился своего рабочего места: нейросети лишь помогали творческим командам в их работе.

Команда ещё раз отметила, что использование нейросетей в заставке сериала про маскирующихся под людей пришельцев крайне уместно.

Второй эпизод «Секретного вторжения» выйдет уже 28 июня, а финал мини-сериала состоится 26 июля.

Почитайте наш обзор первого эпизода
Marvel запустила «Секретное вторжение»: каким получился сериал про Ника Фьюри
Marvel запустила «Секретное вторжение»: каким получился сериал про Ника Фьюри
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023