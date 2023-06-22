Эд Бун предложил игрокам угадать, какая фишка появится в Mortal Kombat 1

Создатель франшизы Mortal Kombat Эд Бун в «Твиттере» предложил фанатам угадать, какая из названных им фишек появится в Mortal Kombat 1. Он назвал факты и устроил голосование, в котором люди могут проголосовать и выбрать правду или «троллинг».

Среди вариантов: появление анималити, нового персонажа ниндзя, бруталити у камео-бойцов и другое.

Какие варианты предложил Эд Бун

В Mortal Kombat 1 появится новый цветной ниндзя

В файтинге одним из камео-бойцов будет Суджинко, появившийся в Mortal Kombat: Deception

В Mortal Kombat 1 появятся анималити

В игре появится бодибилдер и актёр Лу Ферриньо, сыгравший Халка в 1980-х годах

В файтинге появится мини-игра Puzzle Kombat из Mortal Kombat: Deception

Мит — один и самых сильных камео-бойцов

У камео-бойцов будут бруталити

В сюжете после прохождения будет сцена после титров

В Mortal Kombat 1 не будет бойцов с четырьмя ногами

В новой части франшизы будет мини-игра Test Your Sight

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.